एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत में, PM मोदी आज करेंगे उद्घाटन, हर साल बनेंगे 30 हेलीकॉप्टर

नई दिल्लीPublished: Feb 06, 2023 10:05:16 am

Asia's Largest Helicopter Factory in India: एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्गाटन आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। विकसित भारत के सपने को सच करने यह फैक्ट्री कर्नाटक में है। इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

PM Modi to Inaugurate Asia Largest Helicopter Factory in Karnataka Today, Know Details