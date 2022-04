Ropeway Accident: आज रात बचाव अभियान में शामिल कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी

Jharkhand Ropeway accident: झारखंड में हुए रोपवे हादसे को लेकर आज पीएम मोदी उन सभी से बातचीत करेंगे जो बचाव अभियान में शामिल थे। PMO ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आज रात 8 बजे ये बातचीत होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम झारखंड में हुए रोपवे दुर्घटना के बाद बचाव अभियान में शामिल भारतीय वायु सेना, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ITBP और स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। PMO मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ज्ञात हो कि झारखंड में हुए रोपवे हादसे में 4 लोगों की जान चली गई।

PM Modi to interact with personnel involved in rescue operation