PM Modi कल लॉन्च करेंगे कमर्शियल 5जी सर्विस, जानिए आम जनता को कब से मिलेगी सुविधा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी अक्टूबर के पहले ही दिन देश में 5जी सेवा की शुरुआत करेंगे। वे दिल्ली के प्रगति मैदान में 5 जी सेवा को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही देश में हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा।

इंटरनेट के इस दौर में हर कोई चाहता है उसके पास हाई स्पीड सेवा हो। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को कल यानी एक अक्टूबर को 5 जी सेवा की सौगात देंगे। देश में पहली 5 जी सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने यह जानकारी दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री को राजधानी के द्वारका सेक्टर 25 में दिल्ली मेट्रो के आगामी स्टेशन की एक भूमिगत सुरंग से 5जी सेवाओं के कामकाज का प्रदर्शन किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी के मदद से बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे टेक्नोलॉजी जगत में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है।

PM Modi To Launch Commercial 5G Services On October 1 In India Mobile Congress