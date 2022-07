पीएम मोदी आज झारखंड और बिहार के दौरे पर, 16800 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

11.05 किमी का रोड शो

प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के देवघर जिले में हवाई अड्डा सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 11.5 किमी के रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। देवघर में पीएम मोदी के करीब चार घंटे तक रुकने का कार्यक्रम है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।





At the programme in Deoghar tomorrow, many road, rail and infra works will also be launched or their foundation stones would be laid. These works will enhance commerce and connectivity. The local economy will also be a boost due to these works.