प्रधानमंत्री मोदी आज मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव करेंगे लांच, 75 हजार युवाओं को दिए जाएंगे अपॉइंटमेंट लेटर

Submitted by:

अ + अ - Published: Oct 22, 2022 09:08:26 am

प्रधानमंत्री मोदी आज मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव लांच करेंगे। इस दौरान 75 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे, जिनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों व विभागों में होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे।

PM Modi will launch mega recruitment drive today, will give appointment letters to 75 thousand youth