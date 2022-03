Russia-Ukraine war: पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्सकी से फोन पर की बात, 35 मिनट तक हुई बातचीत

Ukraine-Russia War: रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच सरकार के टॉप सूत्रों जानकारी मिली है कि आज पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। यूक्रेन द्वारा मदद के अनुरोध के बाद ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यूक्रेन पर रूसी हमला दिनों दिन भयावह होता जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमयत्रो कुलेबा ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि वो रूस से बात करें और इस युद्ध पर तुरंत विराम लगवाएं। अब सरकारी सूत्रों से खबर आ रही है कि आज पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की। इसके बाद वो रूस के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। इस बातचीत पर दुनियाभर की निगाह है और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग पर विराम लगाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

