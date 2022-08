पीएम मोदी 2 सितंबर को भारतीय नौसेना के नए ध्वज का करेंगे अनावरण, देश को सौंपेंगे INS विक्रांत

पीएम नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही वह देश के पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत को देश को सौंपेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 व 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में श्री आदि शंकराचार्य के जन्मस्थान का दौरा करेंगे। वहीं 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत शुरू कर देश को सौंपेंगे। इस दौरान पीएम मोदी औपनिवेशिक अतीत को दूर करते हुए और समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करेंगे।

