जानिए उस मंदिर की खासियत जहां मां के जन्मदिन पर पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। वहीं शनिवार को वे अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मिले। इस दौरान उन्होंने मां के पैर पखारे और उनका आशीर्वाद भी लिया। यही नहीं इसके बाद वे सीधे पावागढ़ मंदिर में पूजा करेंगे। इस मंदिर की अपनी खासियत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समय-समय पर अपनी मांग हीराबेन से मिलने जरूर गुजरात आते हैं। लेकिन इस बार मौका कुछ खास था। दरअसल अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर उनसे मिलने शनिवार को निवास पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मां के पैर पखारे और उनका आशीर्वाद लिया। कुछ समय मां के साथ बिताने के बाद पीएम मोदी निवास से निकले। यहां से वे सीधे देश के मशहूर पावागढ़ मंदिर जा रहे हैं। वे यहां मां के 100वें जन्मदिन पर पूजा करेंगे। आइए जानते हैं इस मंदिर क्या है खासियत।

