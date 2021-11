PM Modi at Kedarnath:

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम दौरे पर पहुंचे। केदार बाबा के बड़े भक्त पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में अपने जीवन के कई साल गुज़ारे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का केदारनाथ धाम से खास लगाव है। ऐसे में पीएम मोदी हर साल केदारनाथ धाम आकर यहां केदार बाबा के दर्शन करते है और उनका आशीर्वाद लेते है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएं पीएम मोदी इस साल पूरे उत्साह के साथ केदार बाबा के दर्शन करने पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां के गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजा की और इसके बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य के हाल ही बने समाधि स्थल पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया।

Prime Minister Narendra Modi unveils the statue of Shri Adi Shankaracharya at Kedarnath in Uttarakhand pic.twitter.com/7yX0Ft7fOO