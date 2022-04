असम दौरे पर बोले पीएम मोदी- ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि असम के नौजवानों के भविष्य का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग-अलग राज्यों में विकास कार्यों की आधारशिला रख रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पीएम मोदी पूर्वोत्तर राज्य असम पहुंचे। यहां कार्बी में पीएम मोदी भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने भी प्रोटोकॉल तोड़कर स्थानीय लोगों और कलाकारों से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र गुरुवार को मोदी मिशन असम पर हैं। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने कार्बी से की। यहां पहुंचने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। पीएम मोदी भी प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के बीच पहुंच गए। पीएम मोदी ने यहां स्थानीय लोगों के साथ कलाकारों से भी मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक रैली में भी हिस्सा लिया। रैली का नाम शांति, सद्भाव और विकास रखा गया है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- आज जो शिलान्यास हुए वो सिर्फ इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। पीएम मोदी ने कहा आप लोगों ने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझे स्वीकार किया है।

