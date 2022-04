Raisina Dialogue 2022: PM मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, यूक्रेन-रूस जंग बना चर्चा का विषय

Raisina Dialogue: आज प्रधानमंत्री मोदी रायसीना डायलॉग के 7 वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें शामिल होने के लिए 90 देशों के नेता, राजनयिक और विशेषज्ञ शामिल हुए हैं।

Eu Chief at Raisina Dialogue : प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा जिसमें 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूक्रेन में जारी जंग का उल्लेख किया।

PM Narendra Modi inaugurates the 7th edition of the Raisina Dialogue