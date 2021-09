पीएम मोदी ने दुनिया के पांच दिग्गज सीईओ से की मुलाकात, भारत में बढ़ेगा निवेश !

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अमरीका के दौरे पर हैं। गुरुवार को वे अमरीका के शीर्ष पांच सीईओ के साथ बैठक चल रही है। इस दौरान भारत में आर्थिक अवसरों (Economic Opportunities in India) को उजागर किया जाएगा। पीएम मोदी बैठक में जिन 5 कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर रहे हैं, वे रिन्युएबल एनर्जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी, डिफेंस के साथ इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं।

पीएम मोदी एडोब के शांतनु नारायण, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ई आमोन, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमार और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वार्जमैन से मिले। ये सभी कंपनियां पूरे विश्व में बड़े स्तर पर कारोबार कर रही हैं।

Deepening Knowledge Partnerships!



PM @narendramodi and Shantanu Narayen, CEO @Adobe discuss Adobe’s ongoing activities in India and future investment plans.



Ideas to leverage #DigitalIndia flagship programme in sectors like health, education and R&D were also discussed. pic.twitter.com/Ap3KJ5nM1T