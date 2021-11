PM Modi Kedarnath Visit : केदारनाथ पहुंचे PM मोदी, 400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे हैं। केदारपुरी में राज्यपाल, सीएम, काबीना मंत्रियों और संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मंदिर को फूल-मालाओं से सजाया गया है। इसके लिए ऋषिकेश से 15 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के अलावा बताया जाता है कि पीएम मोदी करीब 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और करीब 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दूसरे चरण की योजना का भी शिलान्यास करेंगे।





भेंट करेंगे बाघम्बर वस्त्र

पीएम मोदी की पूजा के दौरान संकल्प के दौरान बागंबर वस्त्र भगवान केदारनाथ को चढ़ाए जाने हैं। ये वस्त्र ही पीएम मोदी को भेंट किए जाएंगे। पीएम केदारनाथ धाम में षोडशो पूजन करेंगे। दूध, दही, मधु आदि चीजों से बाबा केदार की पूजा होगी। इसके बाद पीएम मोदी आदि गुरू शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे।

आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का करेंगे अनावरण

प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में लगभग दो घंटे तक रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी केदारनाथ से जनता को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के पुनर्निर्माण के लोकार्पण के साथ ही मूर्ति का अनावरण भी करेंगे।

Uttarakhand | PM Modi arrives at Kedarnath, to offer prayers at the shrine and also inaugurate Adi Shankaracharya Samadhi shortly pic.twitter.com/Lt1JGtxXFQ