Trump Tariff: PM मोदी का ट्रंप को करारा जवाब, कहा- कोई भी कीमत चुकाने को तैयार, लेकिन नहीं झुकेंगे

Trump Tariff: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) को करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में जगह नहीं मिलने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों की हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत किसानों की हितों से समझौता नहीं करेगा।
पीएम मोदी ने दिल्ली में कहा कि किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूं।
दरअसल, अमेरिका, भारतीय बाजार में अपना कृषि उत्पाद बेचना चाहता है। वह भारत में कृषि और डेयरी क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने का मंसूबा पाले हुए है, इससे भारतीय किसानों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेलना होगा। भारत सरकार
किसानों के हितों को देखते हुए ट्रेड डील में कृषि सेक्टर को खोलने पर राजी नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। भारत पर 25 फीसदी टैरिफ आज से प्रभावी हो गया है, जबकि अतिरिक्त 25 फीसदी 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप को इससे भी तसल्ली नहीं हो रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को सेकेंडरी सैंक्शन की भी धमकी दी है। सेकेंडरी सैंक्शन, एक आर्थिक प्रतिबंध होता है जो किसी ऐसे देश पर लगाया जाता है जो पहले से सैंक्शन झेल रहे देश से कारोबार करता है। आसान भाषा में समझें तो, रूस पर अमेरिका ने प्राइमरी सैंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन भारत, रूस से कारोबार जारी रखे हुए है। अगर भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो अमेरिका भारत पर भी सैंक्शन लगा सकता है। इस सैंक्शन को सेंकेंडरी सैंक्शन कहते हैं।