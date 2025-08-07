Trump Tariff: PM मोदी का ट्रंप को करारा जवाब, कहा- कोई भी कीमत चुकाने को तैयार, लेकिन नहीं झुकेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को सेकेंडरी सैंक्शन की भी धमकी दी है। सेकेंडरी सैंक्शन, एक आर्थिक प्रतिबंध होता है जो किसी ऐसे देश पर लगाया जाता है जो पहले से सैंक्शन झेल रहे देश से कारोबार करता है। आसान भाषा में समझें तो, रूस पर अमेरिका ने प्राइमरी सैंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन भारत, रूस से कारोबार जारी रखे हुए है। अगर भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो अमेरिका भारत पर भी सैंक्शन लगा सकता है। इस सैंक्शन को सेंकेंडरी सैंक्शन कहते हैं।