भारत लौटे पीएम मोदी, आज दोपहर 12 बजे वैक्सीनेशन के विषय पर करेंगे समीक्षा मीटिंग

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोम (इटली)-वेटिकन सिटी-ग्लासगो (स्कॉटलैंड) दौरे से आज भारत लौट आए है। पीएम मोदी ने इटली के रोम में आयोजित G20 सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरे से आज सुबह पीएम मोदी वापस भारत लौट आए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi returns to the country after concluding his visit to Rome (Italy), Vatican City and Glasgow (Scotland). pic.twitter.com/xwYwbjJi3h