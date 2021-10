पीएम मोदी आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission / NHRC) के स्थापना दिवस कार्यक्रम से सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ेंगे। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी NHRC द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।

At 11 AM tomorrow, 12th October, will address the 28th NHRC Foundation Day programme. The NHRC plays an important role in our nation in protecting the human rights and dignity of the marginalised.