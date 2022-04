मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि, देश आजादी का अमृत महोतस्व मना रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि, बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसले तक इसको समझने में काफी मुश्किल होती है। आज भी देशभर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। ऐसे में इस प्रक्रिया को आसान भाषा में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि, देश आजाती का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में हमें आने वाले दिनों में देश की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। संविधान की दो धाराओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा।

PM Narendra Modi To Addresses Joint Conference Of CMs And Chief Justices In Delhi