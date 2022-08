Smart India Hackathon: पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में शामिल हो रहे छात्रों से करेंगे चर्चा

Smart India Hackathon: पीएम नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में शामिल हो रहे छात्रों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही छात्रों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (SIH) का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से किया जाता है।

Updated: August 25, 2022 08:10:22 am

Smart India Hackathon: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में शामिल हो रहे छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री छात्रों से चर्चा भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 का आयोजन 25 अगस्त 2022 से लेकर 29 अगस्त तक होगा, जिसका उद्देश्य नवाचार, समस्या के समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति को विकसित करना है।

PM Narendra Modi to discuss with students participating in Smart India Hackathon today