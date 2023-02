कल राजस्थान पहुंचेंगे PM मोदी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन, जानिए पूरी डिटेल्स

PM Narendra Modi Rajasthan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 12 फरवरी रविवार को राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। देंखे, पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी अहम जानकारियां।





PM Narendra Modi to inaugurate first part of Delhi-Mumbai Expressway tomorrow in Rajasthan