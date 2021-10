पीएम मोदी आज महाअष्टमी के अवसर पर 'गति-शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान करेंगे लॉन्च

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाअष्टमी के अवसर पर 13 अक्टूबर को देश में 'गति-शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे इस मास्टर प्लान को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।

On the auspicious occasion of Maha Ashtami, tomorrow, 13th October at 11 AM, the PM GatiShakti - National Master Plan for multi-modal connectivity will be launched. Here are the details about why this initiative is special. https://t.co/KKE07VxfYF