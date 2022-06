कल यूपी जाएंगे PM मोदी, लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट व कानपुर में राष्ट्रपति के गांव में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी के दौरे पर जाएंगे। वो लखनऊ में UP Ground Breaking Ceremony 3.0 में शामिल होंगे। जिसके बाद कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परौंख पहुंचेंगे। पीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

PM Narendra Modi UP visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी की 3 जून को उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे। वो लगभग 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे जहां यूपी इन्वेस्टर्स समिट के @3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम दोपहर करीब 1:45 बजे कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम के यूपी दौरे की जानकारी दी गई है।

