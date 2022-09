SCO Summit 2022: दो साल बाद एससीओ बैठक में हिस्सा लेने समरकंद जाएंगे पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी द्विपक्षीय वार्ता

उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में 15 और 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे रूस और चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने उज्बेकिस्तान जाएंगे। पीएम मोदी यहां समरकंद में आयोजित हो रहे सम्मेलन में शामिल होंगे। दरअसल कोरोना महामारी के चलते दो वर्षों से इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल हो रहा था। अब दो साल बाद इस सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुखों की प्रत्यक्ष उपस्थिति हो रही है। यह सम्मेलन समूह के सभी आठ सदस्य देशों के प्रमुखों को मुख्य बैठक से इतर साझा चिंता के ज्वलंत वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर आमने-सामने वार्ता का अवसर देगा। खास बात यह है कि इस सम्मेलन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति चीन जिनपिंग से अहम मुलाकात भी करेंगे।

PM Narendra Modi Will Participate In SCO Summit 2022 In Samarkand Today Meet China and Russia President