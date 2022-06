PM Modi Maharashtra Visit: 14 जून को महाराष्ट्र जाएंगे PM मोदी, पुणे में संत तुकाराम मंदिर का करेंगे उद्घाटन, ये रहा पूरा शेड्यूल

PM Modi Maharashtra Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे। उनकी इस यात्रा का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। पीएम के दौरे को लेकर महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यव्सथा कड़ी कर दी गई है।

PM Narendra Modi will visit Maharashtra on June 14 here Full Schedule