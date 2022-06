PM मोदी की अगवानी करने पहुंचे आदित्य ठाकरे को SPG ने गाड़ी से नीचे उतारा

PM Modi Mumbai Visit: आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे को SPG ने गाड़ी से उतरने के लिए कह दिया।

पीएम मोदी आज महाराष्ट्र पहुंचे हैं जहाँ उनके स्वागत के लिए सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी पहुंचे थे। दोनों कोलाबा में नौसेना के हेलीपोर्ट IANS शिकरा गए थे। जब दोनों वहां पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे तो उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने गाड़ी से उतरने के लिए कह दिया। मुंबई पहुंचकर पीएम मोदी ने मुंबई समाचार की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्पेशल स्टाम्प टिकट भी जारी किया है।

PM’s security asks Aaditya Thackeray to get off father Uddhav’s car