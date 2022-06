Bengaluru Suburban Railway : पीएम मोदी 20 जून को 15,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास

Bengaluru Suburban Rail Netwrok: पीएम मोदी 20 जून को बेंगलुरु उपनगरीय रेल प्रोजेक्ट की आधारशीला रखने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तो 1983 में रखा गया था लेकिन अब जाकर ये साकार होगा। जानें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी खास बातें...

Updated: June 07, 2022 11:43:10 am

प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु उपनगरीय रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार जानकारी देते हुए कहा, "पीएम मोदी 20 जून को 15,000 करोड़ रुपये की बेंगलुरु उपनगरीय रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ये बेंगलुरु की जनता के लंबे समय से लंबित सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।" सीएम बोम्मई ने कहा कि सरकार बेंगलुरू को वैश्विक सुविधाओं से लैस करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि सरकार 1,500 करोड़ रुपये की लागत से प्रमुख तूफान जल निकासी की प्रणाली को विकसित करने, 40,000 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो और उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क का निर्माण और 12 सिग्नल फ्री कॉरिडर सहित शहर के लिए प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

PM to lay foundation stone for Bengaluru Suburban Railway on June 20