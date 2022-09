PM मोदी कल सेना को सौंपेंगे नया INS विक्रांत, जानें इसकी खूबियां

PM मोदी शुक्रवार को देश की नौसेना को INS विक्रांत सौंपेंगे। इसकी कई खूबियाँ हैं जिनमें एक खास बात ये है कि ये स्वदेश पोत अत्याधुनिक उपकरणों और प्रणालियों से लैस है। मशीनों के संचालन और शिप नैविगेशन की बजाय इसे हादसों जैसी स्थिति से बचे रहने के लिए ऑटोमैटिक बनाया गया है।

Updated: September 01, 2022 07:58:20 am

प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कोच्चि में 2 सितंबर को सेना को सौंपेंगे। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को पाँच प्रणों में गुलामी की निशानियों से मुक्ति की बात कही थी। ये पोत ब्रिटिश राज की निशानियों से मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। PMO ने जानकारी देते हुए कहा कि INS Vikrant को नौसेना में शामिल करना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही इस पोत के मिलने के बाद भारत उन देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी विमानवाहक पोत के डिजाइन हैं व उसे बनाने की भी क्षमता है। आज जानेंगे इस खास पोत की खूबियां।

PM to reach Kerala on Thursday, will commission INS Vikrant