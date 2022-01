आज 6 बजे इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, पीएम मोदी ने दी जानकारी

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, "आज शाम 6 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के प्रति अपार उत्साह देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसी कार्यक्रम में 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' भी प्रदान किए जाएंगे।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा शाम 6 बजे लगाई जाएगी। ये पार्टीमा उसी स्थान पर लगाई जाएगी जहां कभी लाल संगमरमर की छतरी के नीचे सम्राट जार्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। ये प्रतिमा 1968 तक इंडिया गेट पर लगी रही थी अर्थात देश के आजाद होने के दो दशकों तक जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लाल छतरी के अंदर लगी रही थी। आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देशभर में इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे वो काफी अभिभूत है।

