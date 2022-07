केंद्र सरकार ने फिर बढ़ाई कुमार विश्वास की सुरक्षा, जानिए अब किस स्तर के सुरक्षा घेरे में घूमेंगे पूर्व AAP नेता

मशहूर कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कुमार विश्वास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। एमएचए ने ये कदम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की ओर से दी गई जानकारी के बाद उठाया है।

मशहूर कवि कुमार विश्वास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को वाय प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। दरअसल गृहमंत्रालय की ओऱ से ये फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक खुफिया जानकारी दिए जाने के बाद लिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुमार विश्वास की जान को खतरा बताया गया है। ऐसे में गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब पूर्व आप नेता कुमार विश्वास Y प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी के साथ घूमेंगे। पिछले दिनों उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ सियासी पारा हाई हो गया था।

Poet And Former Aam Aadmi Party Leader Kumar Vishwas Got Y Plus Security