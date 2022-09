कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की फोटो के साथ लगे 'PayCM' के पोस्टर, जानिए क्या है पूरा मामला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की फोटो के साथ 'PayCM' के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें 'क्यू ऑर कोड' दिया गया है और उसके ठीक नीचे'40% एक्सेप्टेड हेयर' लिया हुआ है। दरअसल इसके जरिए कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है।

कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 'PayCM' के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की फोटो के साथ एक QR कोड दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार QR कोड को स्कैन करने पर '40% सरकार सरकार' वेबसाइट खुलती है, जिसे कांग्रेस की ओर से बनाया गया है। हाल ही में कांग्रेस ने इस वेबसाइट को सरकारी भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए लांच किया है। इस वेबसाइट में लोगों को राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने का ऑप्सन दिया गया है।

Posters of 'PayCM' with Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai's photo, know what is the whole matter