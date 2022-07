अजीब प्रथा: यहाँ एक साल के लिए 500 रुपए में किराये पर मिलती है दूसरों की बीवी

Dhadicha: गुजरात और मध्य प्रदेश के एक गाँव में एक ऐसी कुप्रथा आज भी चलन में हैं जहां महिलाओं की बोली लगाई जाती है।

आज देश और दुनिया में महिलायें न केवल आगे बढ़ रही हैं, बल्कि परूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। हर सेक्टर में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारें आए दिन नई योजना लेकर आ रही हैं। इसके बावजूद देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां महिलाओं का जीवन कुप्रथा के जाल में बर्बाद हो रहा है। देश में एक ऐसी जगह भी जहां पुरुष दूसरों की बीवी खरीदने या किराये पर लेने का रिवाज है।

Practice Of ‘Buying And Selling Wives On Rent’ In Madhya Pradesh Shivpuri