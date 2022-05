दिल्ली में 'ताजा बीयर' को और सस्ता करने की तैयारी, पेश किया गया प्रस्ताव

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार जहां एक तरफ शराब को लेकर ग्राहकों को अच्छे ऑफर दे रही है, वहीं इसको सस्ता करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली में ताजा बीयर को सस्ता करने की तैयारी हो रही है।

Published: May 12, 2022 01:06:37 pm

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। सरकार शराब को सस्ता करने पर विचार कर रही है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत पहले से ही शराब सस्ती बेची जा रही है। शराब विक्रेता इसको लेकर कई तरह के ऑफर भी दे रहे हैं। इसमें एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री जैसे ऑफर शामिल हैं। इस बीच शराब का सेवन करने वालों के लिए अब एक और कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत ताजा बीयर की कीमतें कम करने पर विचार हो रहा है। खास बात यह है कि इसको लेकर प्रस्ताव भी भेजा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली में माइक्रोब्रेवरीज के उत्पाद को प्रमुखता मिलने की पूरी संभावना है। केजरीवाल सरकार माइक्रोब्रेवरीज के उत्पाद पर आबकारी शुल्क 40 रुपए लीटर से घटाकर 30 रुपए प्रति लीटर करने जा रही है।

Preparations To Make Fresh Beer More Affordable In Delhi