दिल्ली सरकार में मंत्री बने आतिशी और सौरभ भारद्वाज, राष्ट्रपति ने सिसोदिया और जैन का इस्तीफा किया मंजूर

Atishi and Saurabh Bharadwaj in Delhi Cabinet: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही दोनों नेता अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री के हैसियत से काम करेंगे।

President appoints Atishi and Saurabh Bharadwaj as ministers in the Delhi cabinet