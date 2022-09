राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से तीन दिवसीय कर्नाटक दौरे पर, कई प्रोजेक्ट का करेंगी उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से तीन दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जा रही हैं। आज महामहिम द्रौपदी मुर्मु चामुंडी हिल्स मैसूर में दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट का राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगी और सम्मान समारोह में शामिल होंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार यानी कि आज से 28 सितंबर तक कर्नाटक दोरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मु का देश में किसी भी राज्य का यह पहला दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज मैसूर में दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद वह हुबली 'पोउरा सनमाना' सम्मान समारोह में शामिल होंगी, जिसका आयोजन हुबली-धारवाड़ नगर निगम कर रहा है। इसके अलावा धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ (IIIT) के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगी।

