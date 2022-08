राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। महामहिम राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम यह पहला संबोधन होगा, जिसका प्रसारण अखिल भारतीय रेडियो (AIR) के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क, दूरदर्शन के सभी हिंदी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों में होगा।

Published: August 14, 2022 08:51:17 am

President Droupadi Murmu to address nation on eve of 76th Independence Day today