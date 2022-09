तीन दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू, मैसुरु में दशहरा उत्सव का करेंगी उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 26 से 28 सितंबर तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी। पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू का यह पहला कर्नाटक दौरा होगा। वह अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार कर्नाटक दौरे पर जा रही हैं। अपने इस दौरे के दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। उनका यह दौरा 26 सिंतबर से 28 सितंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति भवन ने रविवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार, "राष्ट्रपति मुर्मू अपनी यात्रा के दौरान राज्य में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी, जिसमें बेंगलुरु में एक नागरिक स्वागत और चामुंडी हिल्स में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन शामिल है।

