President Election: मतदान के लिए सांसद को हरा और विधायक को दिया जाता है पिंक मतपत्र, जानिए क्या है वजह

देश के अलगे राष्ट्रपति के लिए सोमवार को वोटिंग हो रही है। सभी सांसद और विधायक लोकतंत्र के इस पर्व में अपना अहम योगदान देंगे। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 34 दलों का समर्थन हासिल है, जबकि यशवंत सिन्हा को 14 दल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में नतीजों से पहले ही एनडीए उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। चुनाव की बात करें तो इसमें 4800 सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सांसदों को हरा और विधायकों को गुलाबी मतपत्र दिया जाता है। इसके पीछे भी अहम वजह है।

President Election Know Why MP Is Given Green And MLA Pink Ballot For Voting