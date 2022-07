President Election: 'राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मेरे नामांकन को लेकर आदिवासी और महिलाएं उत्साहित हैं' - द्रौपदी मुर्मू

मुर्मू ने रविवार को राजग सांसदों के साथ बातचीत की और राष्ट्रपति पद के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की उम्मीदवार बनाने पर आभार जताया। बैठक में मुर्मू को सम्मानित भी किया गया।

राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले, NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए उनके नामांकन से देश के आदिवासी और महिलाएं उत्साहित और खुश हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद भवन में एनडीए की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन पहुंचीं। मुर्मू ने NDA के सांसदों के साथ बातचीत की और उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

Tribals, women excited over my nomination as presidential candidate: Droupadi Murmu