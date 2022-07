मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह 1 से 4 अगस्त तक भारत दौरे पर रहेंगे

मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे। उनका मुम्बई जाने का भी कार्यक्रम है।

मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह एक से चार अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही वो दोनों देशों के बीच बहुआयामी गठजोड़ एवं द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा, राष्ट्रपति सोलिह दिल्ली में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करेंगे।

President of Maldives Ibrahim Mohamed Solih to pay an official visit to India from 1st to 4th August