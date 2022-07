कार्यकाल समाप्त होने पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

President Ramnath Kovind: आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के लिए काफी खास दिन है। आज वो राष्ट्र को संबोधित कर अपने कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताएंगे। उनकी जगह अब द्रौपदी मुर्मू लेंगी। इससे पहले शुक्रवार को विदाई समारोह में हुए थे भावुक...

Published: July 24, 2022 07:34:50 am

आज निवर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के लिए बेहद खास दिन है। देश के 14 वें राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है और उनकी जगह द्रौपदी मुर्मू लेंगी। ऐसे में आज वो राष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे और अपने कार्यकाल के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 7 बजे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। उनका सम्बोधन हिन्दी और अंग्रेजी के बाद अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी पर रान साढ़े नौ बजे प्रसारित किया जाएगा।





President Ram Nath Kovind will address nation on eve of demitting office