Presidential Election 2022: द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई बंपर क्रॉस वोटिंग, खुली 'विपक्षी एकता' की पोल

राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी खेमे को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की करारी हार हुई है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता की पोल भी खुल गई है। इस बड़ी वजह है चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग।

Published: July 22, 2022 11:10:42 am

राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बड़ी जीत हासिल हुई है। इसके साथ ही देश को भी द्रौपदी मुर्मू के रूप में 16वां राष्ट्रपति मिल गया है। हालांकि इस चुनाव में विपक्ष को दोहरा झटका लगा है। पहला झटका यशवंत सिन्हा की हार के रूप में तो दूसरा झटका विपक्षी एकता की पोल खुलने के जरिए लगा है। दरअसल इस चुनाव में द्रोपदी मुर्मू के पक्ष में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई जो बताता है कि, यह विपक्षी दलों में विभाजन और भ्रम का भी सबूत था। यही नहीं मुर्मू की इस जीत के साथ ही बीजेपी ने सवर्णों वाली राजनीति से मिथक को भी तोड़ा है।

