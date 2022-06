Presidential Election: राष्ट्रपति चुनाव के जरिए 2024 की तैयारी में विपक्ष, जानें कैसे

PRESIDENTIAL ELECTION: राष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्षी दल एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पहल को सोनिया गांधी का साथ मिला है। अब इसी क्रम में 15 जून को विपक्ष की महाबैठक होने वाली है।

राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल तेज है। पक्ष और विपक्ष इस चुनाव के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी परेशान है। यही नहीं विपक्ष राष्ट्रपति चुनावों के जरिए विपक्ष 2024 के लिए अपनी रणनीति बना रहा है। विपक्षी किसी भी हाल में इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने जब विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई तो सोनिया गांधी ने उनका साथ दिया है। शनिवार को ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान आपसी मतभेदों से ऊपर उठने पर जोर दिया गया।

Presidential Election: Here is how opposition preparing for 2024 Loksbha election