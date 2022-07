Presidential Election 2022: यशवंत सिन्हा ने कहा- लोकतंत्र को बचाना है तो मुझे दें वोट

Presidential Polls 2022: आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहे हैं। पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेता वोट डाल रहे हैं। इस बीच विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार Yashwant Sinha ने एक खास अपील की है।

आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। ये वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। इस चुनाव के जरिए देश के नए राष्ट्रपति का चुना जाएगा। इसके लिए विधायक और लोकसभा-राज्यसभा के सांसद मतदान करेंगे। चल रहे मतदान के बीच विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एक खास अपील की। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र को बचाना है तो उन्हें वोट करें।

Presidential Election: Yashwant Sinha says, Vote For Me To Save Democracy