Good News: कुछ दिनों में सस्ता होगा खाद्य तेल, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए तुरंत कीमतें कम करने के निर्देश

नई दिल्ली। पिछले कई महीनों से देश में खाने के तेल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। चाहे रिफाइंड तेल हो या फिर सरसों का तेल या अन्य खाद्य तेल, इनके दाम करीब 200 रुपये और कई जगहों पर तो इससे ज्यादा पहुंच चुके हैं। रोजाना रसोई की जरूरत के इस उत्पाद के बढ़ते दामों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते जल्द ही तेल के दामों में अच्छी-खासी कमी देखने को मिल सकती है।

ताजा जानकारी के मुताबिक गुरुवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों को पत्र लिखा है। विभाग ने इस पत्र में राज्यों को उचित और तत्काल कार्रवाई करने के लिए लिखा है ताकि खाद्य तेलों की कीमतों को आयात शुल्क में कटौती के अनुरूप स्तर पर लाया जाए, यह सुनिश्चित हो सके।

विभाग के निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य तेलों की मौजूदा उच्च कीमतों से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा की गई शुल्क में कमी का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए। यह खाद्य तेलों की कीमतों में 15-20 रुपये प्रति किलोग्राम (लगभग) की कमी लाएगा।

Department of Food & Public Distribution has written to all major oil-producing states to take appropriate & immediate action for ensuring that the prices of Edible Oils are brought down to commensurate levels in line with the import duty reductions. pic.twitter.com/dueH2IOuFx