आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 29 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह राज्य को 29 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में कई अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह गुजरात के लोगों को 29 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे।

