आज हिमाचल पहुंचेंगे PM मोदी, देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, ऊना व चंबा में जनसभा को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां वह देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और ऊना में जनसभा को संबोधित भी करेंगे।

हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने आज दूसरी बार पहुंच रहे हैं। इससे पहले वह 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था। वहीं आज हिमाचल प्रदेश से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।

Prime Minister Modi will reach Himachal today, will flag off the country's fourth Vande Bharat Express