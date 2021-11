कोरोनकाल में जिस तरह से भारत ने फार्मा सेक्टर में काम किया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा और सराहा भी। इसी पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मा सेक्टर के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा अर्जित वैश्विक विश्वास है जिस कारण आज दुनिया भारत को "विश्व की फार्मेसी" का दर्ज दे रहा है।

Our definition of wellness is not limited by physical boundaries.



We believe in the well-being of the entire humankind.



And, we have shown this spirit to the whole world during the Covid-19 global pandemic: PM @narendramodi