Sydney Dialogue: पीएम मोदी बोले- बदलाव के दौर से गुजर रही दुनिया, तकनीक से 6 लाख गांवों को आपस में जोड़ रहा भारत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने गुरुवार को सिडनी संवाद ( Sydney Dialogue ) में भारत के 'प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति' विषय पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया।

'मैं इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूं।' उन्होंने कहा- दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये बदलाव तकनीक के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में बहुत अहम है। ऐसे में चुनौती को अवसर के रूप में लेकर बढ़ना ही होगा। बता दें कि सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान की एक पहल है।

