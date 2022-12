PM मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन, अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 30, 2022 08:31:24 am

PM Modi Mother Heeraben Modi Passed Away: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का निधन हो गया है। बीते दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद हीराबेन मोदी को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां 30 दिसंबर को सुबह करीब 3.30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली।

Prime Minister Narendra Modi Mother Heeraben Modi passed away at age of 100 Years