SCO समिट में पीएम मोदी के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हो सकती है बैठक

भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ जल्द बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) समिट में हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच अगले महीने उज़बेकिस्तान में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) की बैठक के दौरान मुलाकात हो सकती है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार SCO शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है, जहां संगठन के नेता क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठक करेंगे। समरकंद में होने वाली इसी बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होगें।

