कट्टर विचारधारा वाले कैदियों को जेल में अलग रखें, गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कट्टर विचारधारा वाले कैदियों में जेल में अलग रखने का निर्देश दिया है। पत्र में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों ने जेल मैनुअल 2016 को अपनाने का निर्देश दिया है। केंद्र ने मानसिक रूप से गुमराह अपराधियों पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया है।

Prisoners With Radical Ideology Should be kept Searately in jail Center letter to States